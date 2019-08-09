التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من اوتوستراد المطار باتجاه الانفاق وصولا الى الناعمة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2019 - 21:31

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من اوتوستراد المطار باتجاه الانفاق وصولا الى الناعمة

منذ 2 ساعة 9 August، 2019
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