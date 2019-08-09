ظريف: ايران لن تتردد في الذود عن أمنها في الخليج الفارسي – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 9 2019 - 18:42
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
09 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
إجتماع خماسي في قصر بعبدا يضم الرؤساء الثلاثة عون وبري والحريري إضافة الى جنبلاط وارسلان
مراسلة المنار: الإجتماع الخماسي يناقش موضوع حادثة قبرشمون وعقد جلسة حكومية قبل عيد الأضحى
رئيس الحكومة سعد الحريري يجري اتصالا بوزير البيئة فادي جريصاتي ويطلب منه وقف العمل بمكب تربل فورا
8 قتلى وعدد من الجرحى اثر مواجهات بين مسلحي "الحزام الأمني" المدعوم اماراتياً وقوات تابعة للرئيس اليمني الفار في عدن
الداخلية اليمنية تنعى الشهيد ابراهيم بدرالدين الحوثي شقيق السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي الذي اغتالته قوى العدوان
حزب الله يعزي شعب اليمن وقيادته والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي باستشهاد السيد ابراهيم الحوثي
حزب الله: سقوط القادة اليمنيين شهداء هو بشارة نصر للشعب اليمني ودليل حي على اخلاص قيادته
حزب الله يجدد التأكيد على ضرورة وقف العدوان على اليمن الذي لا يستفيد منه الا العدو الصهيوني
الخارجية الإيرانية: سنتعامل بقوة مع أي مشاركة لـ"إسرائيل" بالتحالف الأميركي في الخليج ضمن سياساتنا الردعية والدفاعية
الخارجية الإيرانية: مياه الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومي وسنبقى نمارس حقنا بتأمين حركة الملاحة هناك
758 مستوطنا صهيونيا اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ بداية الاسبوع بحماية من شرطة العدو
رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق يقدم ترشحه للانتخابات الرئاسية التونسية
وكالة الأناضول: الافراج عن البحارة الاتراك الـ10 المختطفين في نيجيريا منذ منتصف تموز الماضي
الأمين العام لحزب الله يتحدث في مهرجان "نصر وكرامة" الجمعة 16 آب الـ5 عصرا في مربع المواجهة والصمود (بنت جبيل_عيناثا_مارون الراس_عيترون)
ظريف: ايران لن تتردد في الذود عن أمنها في الخليج الفارسي
منذ 29 mins
9 August، 2019
التعليقات
ذات صلة
ظريف: أي تواجد في الخليج لطرف من خارج هذه المنطقة هو مصدر لانعدام الأمن
اجتماع اقتصادي ومالي انعقد في بعبدا
ترامب يعلن أن الولايات المتحدة “غير جاهزة” لتوقيع اتفاق تجاري مع الصين
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}