ترامب يعلن أن الولايات المتحدة “غير جاهزة” لتوقيع اتفاق تجاري مع الصين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2019 - 18:41

ترامب يعلن أن الولايات المتحدة “غير جاهزة” لتوقيع اتفاق تجاري مع الصين

منذ 1 ساعة 9 August، 2019
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