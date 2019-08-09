حزب الله: دماء الشهداء ستزيد الشعب اليمني اصرارا على مواصلة الدفاع عن نفسه حتى تحقيق النصر الذي بات قريبا بإذن الله – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2019 - 18:42

حزب الله: دماء الشهداء ستزيد الشعب اليمني اصرارا على مواصلة الدفاع عن نفسه حتى تحقيق النصر الذي بات قريبا بإذن الله

منذ 1 ساعة 9 August، 2019
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