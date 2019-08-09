حزب الله يعتبر ان سقوط القادة اليمنيين شهداء هو بشارة نصر للشعب اليمني ودليل حي على اخلاص قيادته وصدق مجاهديه – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2019 - 18:42

حزب الله يعتبر ان سقوط القادة اليمنيين شهداء هو بشارة نصر للشعب اليمني ودليل حي على اخلاص قيادته وصدق مجاهديه

منذ 1 ساعة 9 August، 2019
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