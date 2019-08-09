بدء اللقاء الخماسي بين الرؤساء الثلاثة وجنبلاط وارسلان في قصر بعبدا (مراسلة المنار) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 9 2019 - 18:41

بدء اللقاء الخماسي بين الرؤساء الثلاثة وجنبلاط وارسلان في قصر بعبدا (مراسلة المنار)

منذ 2 ساعة 9 August، 2019
لقاء بعبدا
عاجل

التعليقات

ذات صلة