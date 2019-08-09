وصول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2019 - 18:42

وصول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى بعبدا

منذ 2 ساعة 9 August، 2019
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