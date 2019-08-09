ابراهيم أعلن إطلاق الكندي كريستيان لي باكستر: نجاح المسعى يصب في مصلحة لبنان

أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مؤتمر صحافي مشترك مع السفيرة الكندية ايمانويل لامورو في المديرية العامة للامن العام في بيروت، أنه تم إطلاق الكندي كريستيان لي باكستر (44 عاما) الذي كانت السلطات السورية أوقفته منذ اكثر من سنة.

ولفت الى ان “اللقاء اليوم هو تتويج لجهود تمت متابعتها مع الدولة السورية ادت الى هذه النتيجة الايجابية واللقاء الاعلامي كي لا يبقى كل ما ننجزه سرا كالعادة”.

وتوجه بالشكر الى “الدولة السورية التي تجاوبت مع مطلبنا بإطلاق المواطن الكندي كريستيان لي باكستر، كما نشكرها لتجاوبها خلال فترة الاسبوعين الماضين في إطلاق مواطن اميركي ايضا”.

وختم ابراهيم “بعيدا عن اي حسابات، هذا النجاح يصب في مصلحة لبنان لانه يعيده الى خريطة العالم بالمسعى الانساني وحل القضايا”.

بدورها توجهت السفيرة الكندية بالشكر للواء ابراهيم وأعربت عن سرورها بعودة المواطن الكندي الى حضن عائلته.

وردا على سؤال صحافي، قال ابراهيم “ان المواطن الكندي كان قد اعتقل منذ اكثر من سنة في الاراضي السورية لمخالفته القوانين السورية، ووفق القانون السوري تعتبر مخالفة جسيمة”.

واشار ابراهيم الى ان “التدخل والمسعى اللبناني جاء بطلب رسمي من الدولة الكندية، وفي لقاء الامس مع الرئيس عون والرئيس الحريري كنت قد ابلغتهما ان المساعي توجت بالنجاح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام