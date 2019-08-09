الشيخ الخطيب ندد بالتدخل الاميركي السافر

ألقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب خطبة الجمعة في مسجد لبايا – البقاع الغربي قال فيها “نحن إذ نحيي ذكرى عدوان تموز الغاشم الذي اسقط تداعياته واحبط مفاعيله رجال لبنان الشجعان المقاومون ومعهم ابطال الجيش يرفدهم صمود الشعب اللبناني وصبره، فإننا نوجه تحية الاكبار إلى الشهداء الأبرار ونؤكد من جديد ان المعادلة الماسية التي هزمت العدوان الإسرائيلي واحبطت مشاريعه لا تزال ضرورة وطنية لحفظ لبنان وشعبه ولجم أي عدوان صهيوني ولا سيما ان مصير العدوان محكوم بالهزيمة والفشل بفعل قوة لبنان المتمثلة بشعبه وجيشه ومقاومته”.

واستنكر “التدخل الاميركي السافر في الشؤون الداخلية اللبنانية إذ ليس من حق أي سفارة ان تنحاز إلى طرف في مواجهة طرف آخر، وليس من حقها ان تنتهك سيادة لبنان بالتدخل في قضائه ومؤسساته، لذلك نطالب وزارة الخارجية باتخاذ موقف رادع يلجم هذا التدخل”.

وأكد ان “الحكومة هي المرجع الصالح والمكان المناسب لحل كل المشاكل التي تعصف بالوطن وتلقي بتداعياتها على كواهل المواطنين المتعبين من تردي الأوضاع المعيشية، ولطالما طالبنا بالتضامن الحكومي القائم على التشاور والتعاون بين المكونات السياسية لتجنيب لبنان اي توتر في الشارع”.

وأضاف “من هنا نأمل أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعا في القريب العاجل لحل كل المشاكل بروح التفاهم والتشاور بعيدا من المناكفات والسجالات التي تزيد من معاناة المواطنين وتضر بسمعة لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام