موسكو تعلن انها ستتخذ إجراءات جوابية لضمان أمنها إذا قامت واشنطن بتطوير ونشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2019 - 15:35

موسكو تعلن انها ستتخذ إجراءات جوابية لضمان أمنها إذا قامت واشنطن بتطوير ونشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى

منذ 13 mins 9 August، 2019
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