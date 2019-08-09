‏بدء الاجتماع المالي والاقتصادي في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيسين بري والحريري ووزراء (مراسلة المنار) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2019 - 15:34

‏بدء الاجتماع المالي والاقتصادي في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيسين بري والحريري ووزراء (مراسلة المنار)

منذ 16 mins 9 August، 2019
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