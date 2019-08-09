رئيس الجمهورية يلتقي رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء قبيل الاجتماع المالي والاقتصادي في بعبدا (مراسلة المنار) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2019 - 15:35
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مراسلة المنار: الرئيس عون يلتقي الرئيسين بري والحريري قبيل الاجتماع المالي والاقتصادي في بعبدا
مصادر مطلعة للمنار: الرئيس بري بصدد القيام بخطوة اليوم على خط حل الأزمة بموافقة الرئيس عون
مصادر المنار: سعي الرئيس بري يقوم على لقاء مصالحة ومصارحة بين جنبلاط وارسلان
مصادر المنار: لقاء خماسي في قصر بعبدا عصراً يحضره الرؤساء الثلاثة وارسلان وجنبلاط
النائب طلال ارسلان: ما يحكى عن لقاء في بعبدا هو لقاء مصارحة ورسم خارطة طريق وليس مصالحة حتى الساعة
النائب ارسلان: من الممكن أن يتحول لقاء المصارحة إلى مصالحة إذا تم الأخذ بالمبادرات المطروحة سابقاً
وكالة رويترز تنقل عن جنبلاط تأكيده المشاركة في لقاء قصر بعبدا الخماسي
قوات الاحتلال تعتقل الطفل محمد ياسر نجيب ــ11 عاماً من حي الواد في البلدة القديمة بالقدس المحتلة
الهيئات الإسلامية تعلن إغلاق مساجد مدينة القدس المحتلة أول أيام عيد الأضحى وتدعو المسلمين لصلاة العيد في المسجد الأقصى
الداخلية اليمنية تنعى الشهيد "إبراهيم بدر الدين الحوثي" شقيق قائد أنصار الله الذي اغتالته قوى العدوان السعودي الأميركي
سلاح الجو اليمني ينفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف 2k
سلاح الجو اليمني: العمليتان استهدفتا برج الرقابة ومواقع حساسة داخل المطار وتسببتا بتعطيل الملاحة الجوية فيه
8 قتلى وعدد من الجرحى اثر مواجهات بين مسلحي "الحزام الأمني" المدعوم اماراتياً وقوات تابعة للرئيس اليمني الفار في عدن
رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد يعلن ترشحه لموقع الانتخابات الرئاسية
الداخلية المصرية: تصفية 17 شخصاً بالقاهرة والفيوم وحلوان قالت إنهم من المتورطين بتفجير معهد الأورام
الخارجية الإيرانية: سنتعامل بقوة مع أي مشاركة لـ"إسرائيل" بالتحالف الأميركي في الخليج ضمن سياساتنا الردعية والدفاعية
الخارجية الإيرانية: مياه الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومي وسنبقى نمارس حقنا بتأمين حركة الملاحة هناك
النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري: السبيل الوحيد لحل القضايا الراهنة هو تحكيم لغة الحوار والمنطق
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوجه انتقاداً شديداً لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لإرساله إشارات متناقضة إلى إيران
رئيسة مجلس النواب الأميركي تصف وضع آلاف المهاجرين على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة بالمعيب وغير الإنساني
الأمين العام لحزب الله يتحدث في مهرجان "نصر وكرامة" الجمعة 16 آب الـ5 عصرا في مربع المواجهة والصمود (بنت جبيل_عيناثا_مارون الراس_عيترون)
رئيس الجمهورية يلتقي رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء قبيل الاجتماع المالي والاقتصادي في بعبدا (مراسلة المنار)
منذ 23 mins
9 August، 2019
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