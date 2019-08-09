‏رئيس الجمهورية يلتقي رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء قبيل الاجتماع المالي والاقتصادي في بعبدا (مراسلة المنار) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2019 - 15:35

‏رئيس الجمهورية يلتقي رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء قبيل الاجتماع المالي والاقتصادي في بعبدا (مراسلة المنار)

منذ 23 mins 9 August، 2019
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