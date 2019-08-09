الشيخ ياسين: تعطيل الإدارات الرسمية ومجلس الوزراء يدفع الأمور إلى الهاوية

دعا رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي، في تصريح “المسؤولين إلى وعي دقة المرحلة التي يمر بها لبنان والمنطقة، والابتعاد عن المناكفات الشخصية، لتحصين لبنان في مواجهة ما يحاك للمنطقة من مشاريع خبيثة، والتي أولها (مؤامرة القرن) في فلسطين، وآخرها التدخل الأمريكي السافر في الشؤون الداخلية اللبنانية، وخاصة دور القضاء في لبنان” .

وقال الشيخ ياسين “إن تلهي المسؤولين بمصالحهم الخاصة وابتعادهم عن قضايا الوطن، والمواطنين يدفع للانحدار سريعا وعلى كل الصعد السياسية والإدارية والاقتصادية”.

ورأى “أن تعطيل الإدارات الرسمية، وخاصة مجلس الوزراء يدفع الأمور إلى الهاوية” .

واستغرب الشيخ ياسين “كيف يتسارع البعض إلى شراء مبنى بـ 75 مليون دولار، وفي هذه الظروف بالذات، ويهملون مشروع سد نهر العاصي، الذي يكلف أقل بكثير، بينما يؤدي إلى تطوير الزراعة، وري أكثر من 540 ألف هكتار من الأراضي الزراعية المعطلة بسبب قلة المياه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام