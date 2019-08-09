مصادر المنار: سعي #الرئيس_بري يقوم على لقاء مصالحة ومصارحة بين #جنبلاط و#ارسلان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 9 2019 - 12:06
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مصادر المنار: سعي #الرئيس_بري يقوم على لقاء مصالحة ومصارحة بين #جنبلاط و#ارسلان
منذ 28 mins
9 August، 2019
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