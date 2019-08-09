مصادر المنار: سعي #الرئيس_بري يقوم على لقاء مصالحة ومصارحة بين #جنبلاط و#ارسلان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 9 2019 - 12:06

مصادر المنار: سعي #الرئيس_بري يقوم على لقاء مصالحة ومصارحة بين #جنبلاط و#ارسلان

منذ 28 mins 9 August، 2019
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة