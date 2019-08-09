أبرز التطورات على الساحة السورية: 9_8_2019

المشهد الميداني والأمني:

دير الزور:

– قُتلَ مسلحان اثنان من “قسد” وأصيب 3 آخرون، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون ينتمون لداعش بسيارة كانت تقلهم، في بلدة ذيبان بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، يوم أمس، كما شنت “قسد” حملة مداهمات في البلدة، لأسباب مجهولة.

– قُتلَ شخص جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه في قرية الطيانة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

فيما اعتقلت “قسد” يوم أمس 3 أشخاص على حاجز البريد في القرية، لأسباب مجهولة.

ـ قُتل شخص جراء إطلاق مجهولين النار عليه في قرية الحوايج بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الحسكة:

– قُتلَ 4 مسلحين من “قسد” وأصيب اثنان، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون ينتمون لداعش بجانب حاجز لهم فوق جسر بلدة مركدة بريف الحسكة الجنوبي، يوم أمس.

– قُتلَ أحد مسلحي “قسد” وأصيب آخر جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهما، قرب مدينة المالكية بريف الحسكة الشمالي الشرقي، يوم أمس، كما أصيب أحد مسلحي “الوحدات الكردية” جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون قرب بلدة تل حميس بالريف ذاته، يوم أمس.

– وصلت تعزيزات عسكرية تابعة لـ “التحالف الدولي” يوم أمس إلى قاعدة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي، قادمة من العراق.

– عُثرَ على جثة مسلح تابع لـ “الوحدات الكردية” يوم أمس مقتولاً قرب بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، كما عُثر على جثة طفل مقتول على أيدي مسلحين مجهولين، في غرفة لتحويل الكهرباء بحي المحطة في مدينة رأس العين بالريف ذاته.

– شنت “الوحدات الكردية” يوم أمس حملة اعتقالات بحق الشبان في مدينة الحسكة، طالت 25 شاباً، بهدف إرسالهم إلى معسكرات “التجنيد الإجباري” التابعة لـ “قسد”.

– اعتقلت “الوحدات الكردية” يوم أمس 8 نساء من مخيم بلدة الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي، للتحقيق معهم بخصوص داعش.

الرقة:

– قُتلَ أحد مسلحي “الوحدات الكردية” جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون قرب دوار الصوامع شمال مدينة الرقة، يوم أمس.

– هرب 3 شبان يوم أمس من مخيم الطويحينة الخاضع لسيطرة “قسد” جنوب مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي.

– نفذت “قسد” مدعومة من طيران “التحالف الدولي” حملة مداهمات واعتقالات في بلدة المنصورة بريف الرقة الجنوبي الغربي، لأسباب مجهولة.

– انتشلت “قسد” يوم أمس 15 جثة مجهولة الهوية من مقبرة معسكر الطلائع، في مدينة الرقة، كانوا قد قضوا إثر قصف “التحالف الدولي” أثناء سيطرة داعش على المدينة سابقاً.

– اعتقلت “قسد” 7 شبان في حي النور بمدينة الرقة، على خلفية شجارهم مع أحد مسلحيها

– اعتقلت “قسد” 10 شبان في قرية خنيز بريف الرقة الشمالي، وساقتهم إلى “التجنيد الإجباري” في صفوفها، يوم أمس، كما اعتقلت “الوحدات الكردية” شخصاً بعد مداهمتها منزله في بلدة سلوك بالريف ذاته، دون معرفة الأسباب.

المصدر: الإعلام الحربي