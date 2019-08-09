تحييد اثنين من مخططي الهجوم على موظف القنصلية التركية بأربيل

أسفرت عملية عسكرية واستخباراتية نفذتها القوات التركية عن تحييد اثنين من المشاركين في التخطيط للهجوم على موظف القنصلية التركية لدى مدينة أربيل العراقية، عثمان كوسه.

وقالت مصادر أمنية تركية لوكالة “الأناضول”، اليوم الخميس، إن جهاز الاستخبارات والجيش نفذا، في 30 يوليو الجاري، العملية الدقيقة في منطقة “كارا” شمالي العراق.

وأشارت المصادر إلى أن العملية استهدف سيارة كانت تقل المسلحين “حاجي كورهان” المدرج على “القائمة الزرقاء” للمطلوبين في تركيا، و”متين أكغون”.

وتمكنت القوات التركية من تحييد “كورهان”، وهو أحد قيادات ما يُعرف بـ “صقور حرية كردستان” ويلقب بـ “بوتان”، ومساعده “أكغون” الملقب بـ “كيندال”.

وكشفت المصادر أن “حاجي كورهان” من مواليد 1976، كان من بين أكثر العناصر التي يثق فيها القيادي لدى “حزب العمال الكردستاني”، “مراد قره يلان”.

وفي 17 يوليو الماضي، أعلنت الخارجية التركية، عبر بيان، أن هجوما مسلحا استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى إلى مقتل أحدهم.

المصدر: وكالة الاناضول