إيطاليا تنفي تعرض جنودها في مصراتة الليبية لقصف من قوات حفتر

أكدت وزيرة الدفاع الإيطالية، إليزابيتا ترينتا، اليوم الخميس، بقاء جنود بلادها في مدينة مصراتة الليبية في منأى عن هجمات طرفي النزاع المسلح في هذا البلد.

وقالت الوزيرة، في تصريح نشرته عبر صفحتها الرسمية بـ “فيسبوك”، اليوم الخميس: “في اليومين الأخيرين، ضربت طائرات الجنرال خليفة حفتر أيضا مطار مصراتة، حيث توجد قاعدة إيطالية. إنها هجمات دقيقة للغاية لم تطل الإيطاليين ومستشفانا بأي شكل من الأشكال. وهذه الدقة تشير إلى أننا بالتأكيد لسنا هدفا للهجمات. نحن لسنا هدفا لأي من الطرفين” المتحاربين في ليبيا.

واعتبرت ترينتا أن وجود المستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة “لا يزال مهما، نظرا للأنشطة التي يقوم بها لصالح الشعب الليبي”.

وأشارت إلى أنه “في وضع لا توجد فيه أي إمكانية لحل النزاع عسكريا، لا يمكن إلا للحل السياسي تحقيق السلام والاستقرار الدائمين ووضع حد للأزمة الإنسانية”.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن “الجيش الوطني الليبي” التابع للمشير خليفة حفتر، خصم حكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا)، أن طيرانه دمر “طائرة شحن قادمة من تركيا محملة بصواريخ خاصة بالطائرات المسيرة لحظة هبوطها في مصراتة”، التي تخضع لسيطرة “الوفاق”.

كما أخبرت قيادة قوات حفتر أن قواتها الجوية شنت أيضا ثلاث غارات أخرى في مصراتة، صباح الثلاثاء، استهدفت محطتي رادار “B12″ و”B14” للدفاع الجوي في الكلية الجوية بالمدينة. وبحسب القيادة، فقط كانت نسبة نجاح الغارات 100%، ومن دون وقوع أضرار جانبية.

المصدر: وكالات