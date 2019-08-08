متحدث القوات المسلحة اليمنية : عمليات سلاح الجو تسببت بتعطيل الملاحة الجوية في مطار #أبها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2019 - 23:49

متحدث القوات المسلحة اليمنية : عمليات سلاح الجو تسببت بتعطيل الملاحة الجوية في مطار #أبها

منذ 1 ساعة 8 August، 2019
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