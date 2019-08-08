مفتي الديار اليمنية: علماء وأمراء وملوك الخليج يسعون لإفساد الأمة

عٌقد بالعاصمة صنعاء اليوم الخميس اللقاء الموسع لعلماء اليمن لتدارس الموقف بشأن المستجدات المحلية والإقليمية. وناقش اللقاء بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي يحيى المتوكل ونائب وزير الأوقاف والإرشاد العلامة فؤاد ناجي وكوكبة من علماء اليمن يمثلون مختلف المذاهب بمحافظات الجمهورية، دور العلماء في تبصير الأمة بالتحديات والمخاطر التي تواجهها.

وفي الافتتاح أكد مفتي الديار اليمنية رئيس رابطة علماء اليمن العلامة شمس الدين شرف الدين، أهمية اضطلاع العلماء بواجبهم في تنوير المجتمع بما يحاك ضد الأمة من مخاطر تستهدف وحدتها وأمنها واستقرارها وسيادتها.

وأشار إلى موقف العلماء وورثة الأنبياء، تجاه ما تتعرض له الأمة من غزو واحتلال ونهب خيراتها وثرواتها من قبل أعدائها وأدواتهم.. وقال “نريد من العلماء أن يكونوا في طليعة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والصدع بالحق وتحريك ضمائر الناس تجاه التحديات التي تمر بها الأمة والمؤامرات ضد أبنائها”.

وندد العلامة شرف الدين بما يجري في عدن من أعمال فوضى واقتتال وتهجير قسري لأبناء المحافظات الشمالية .. معتبراً هذه الممارسات نزعة مناطقية وعنصرية عملت على تغذيتها قوى الاحتلال وأدواتها في محاولة وسعي حثيث لتقسيم اليمن وتمزيق النسيج الاجتماعي.

واتهم مفتي الديار اليمنية، السعودية والإمارات بتغذية الصراعات وإثارة الفتن والتقسيم في البلاد العربية من اليمن إلى الصومال والسودان والعراق وسوريا وليبيا وغيرها.. قائلاً “تقف السعودية والإمارات وراء الفتن والصراعات في المنطقة العربية، فمن يسلح ويمول ويسخر قنوات الإعلام سوى آل سعود وآل نهيان “.

وتوقف عند فريضة الحج التي تجسد وحدة المسلمين في أبهى صورها من خلال اجتماعهم في صعيد عرفات.. لافتاً إلى أن علماء وأمراء وملوك الخليج يسعون لإفساد الأمة وتفكيك وحدتها من أطهر وأقدس مكان في الدنيا.

ونوه بتفاعل العلماء الحاضرين من مختلف المحافظات وتحملهم عناء السفر ليقولوا كلمة الحق، استشعاراً منهم للمسئولية والأمانة التي حملهم الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم.

من جانبه أشار أمين عام رابطة علماء اليمن عبدالسلام الوجيه في كلمته الترحيبية إلى أن العلماء نجوم الهداية وقادة الرأي والفكر، حملهم الله مسئولية الإرشاد والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتبيين بعد الأنبياء والمرسلين. ولفت إلى ما تمر به الأمة من أحداث نتيجة المخططات الخارجية التي تستهدف كيانها ووجودها وحريتها واستقلالها وحريتها وعزتها وكرامتها. واعتبر فريضة الحج، عنواناً لوحدة المسلمين، لكن النظام السعودي يسعى لحرفها عن أهدافها، ما يستدعي وقوف العلماء في إعادة الاعتبار لهذه الفريضة الدينية.

المصدر: المسيرة نت