حصيلة تفتيش وزارة العمل ليوم الخميس: 13 ضبطا و 15 انذارا

صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة العمل البيان الآتي: “استكملت فرق التفتيش في وزارة العمل مهامها ميدانيا، حرصا على احترام القانون وعملا بخطة تنظيم اليد العاملة الاجنبية التي اطلقها الوزير كميل ابو سليمان، وتم ذلك بمؤازرة قوى الامن الداخلي وامن الدولة، وتواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة، وبالتنسيق مع البلديات.

وشمل التفتيش 7 مناطق يوم الخميس 8 الحالي وهي: الصفرا، جبيل، عمشيت، بنت جبيل، اللبوة، ضواحي صيدا وجزين.

وزار المفتشون 47 مؤسسة ومحلا.

والنتيجة بالارقام:

– 13 ضبطا.

– 15 انذارا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام