تصاعد الاشتباكات في عدن بين مسلحين موالين لهادي و”المجلس الانتقالي”

اندلعت مواجهات بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا وقوات موالية لحكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي في عدن جنوب البلاد ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وذكر مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن لوكالة “سبوتنيك” ، أن اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين في شارع الملكة أروى وصولاً إلى ملعب الحبيشي المحاذي لقصر معاشيق في كريتر بمديرية صيرة.

وأضاف أنه تم إغلاق كافة مداخل ومخارج كريتر، من جولة فندق عدن والعقبة بالتزامن مع احتدام المواجهات التي يتخللها قصف مدفعي متبادل.

وأشار إلى استهداف قوات الانتقالي محيط البنك المركزي في كريتر بقذائف الآر بي جي أصابت عددا منها منازل في المنطقة.

في السياق، توسعت الاشتباكات والقصف المتبادل بالدبابات والمدفعية بين قوات اللواء الثالث حماية رئاسية واللواء الأول مشاة التابع للانتقالي في جبل حديد بمديرية خورمكسر شرق عدن، حيث تدور مواجهات في منطقة العريش القريبة من مطار عدن الدولي بالتزامن مع تعزيز الانتقالي قواته في المطار وبوابته الرئيسية بمدرعات وآليات تتمركز في جولة الرحاب ومثلث المطار والكورنيش وجولة التربية.

المصدر: قناة المنار + سبوتنيك