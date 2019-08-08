تدمير ثلاث آليات محملة بالمرتزقة في حجة و الجوف – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2019 - 21:43
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حزب الله يدين بشدة بيان السفارة الامريكية ويعتبره تدخلا سافرا وفظا في شؤون لبنان الداخلية
حزب الله: بيان السفارة الامريكية يشكل اساءة بالغة للدولة ومؤسساتها الدستورية والقضائية
حزب الله: غاية بيان السفارة الامريكية اضفاء المزيد من التعقيد على الازمة الراهنة في البلاد
حزب الله: البيان ادانة لكل ادعياء الحرية والسيادة والاستقلال الذين صمتت افواههم وانكسرت اقلامهم
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يلتقي رئيس الحكومة سعد الحريري ويبحث معه عقد جلسة للحكومة
مراسلة المنار: اتصالات مكثفة لعقد جلسة حكومية غدا او بعد غد
النائب طلال ارسلان: موقف الحزب التقدمي الاشتراكي ضعيف وأشبه بمهزلة وخالٍ من أي مضمون قضائي وقانوني دقيق
لجنة الإعلام والإتصالات تعقد جلسة مخصصة لبحث قضية استئجار مبنى لشركة تاتش بقيمة 75 مليون دولار وسط بيروت
الاحتلال الصهيوني يعترف بمقتل أحد جنوده طعناً بمستوطنة غوش عتسيون بالضفة الغربية المحتلة
وسائل اعلام فلسطينية: العدو الاسرائيلي يصدر قرارا بمصادرة اراض من دير نظام شمال غرب رام الله لتوسيع معسكر له
اعلام العدو: العملية مخطط لها وقد حصلت عند مدخل عوفر وهي النقطة الأكثر أماناً في غوش عتسيون
المستوطنون الصهاينة يرشقون سيارات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة شرق رام الله المحتلة
وزير الدفاع الإيراني: مشاركة العدو في التحالف العسكري الاميركي في المنطقة استفزاز يمكن أن يعود بتداعيات كارثية
القوة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان الشعبية تطلق 4 صواريخ زلزال1 على تجمعات العدوان قبالة السديس في نجران
مصادر يمنية: الجيش واللجان الشعبية يصدون زحفاً لعناصر التحالف السعودي قبالة السديس بنجران ويوقعون قتلى وجرحى
قتلى وجرحى اثر مواجهات بين مسلحي "الحزام الأمني" المدعوم اماراتياً وقوات تابعة للرئيس اليمني الفار في عدن
الجيش السوري يتابع عملياته العسكرية في ريف حماه الشمالي الغربي ويستعيد السيطرة على قرية الصخر وتل الصخر
رئيس المجلس الانتقالي في السودان يصدر عفوا عن ياسر عرمان ومالك عقار وقياديين آخرين بالحركة الشعبية
تونس: حزب تحيا تونس يقرر ترشيح رئيسه يوسف الشاهد الى الانتخابات الرئاسية
وزير خارجية باكستان: سنتخذ اجراءات سياسية واقتصادية ودبلوماسية ولا نسعى للخيار العسكري مع الهند
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي: الهند الغت الحكم الذاتي لكشمير لتحريرها من الارهاب
الأمين العام لحزب الله يتحدث في مهرجان "نصر وكرامة" الجمعة 16 آب الـ5 عصرا في مربع المواجهة والصمود (بنت جبيل_عيناثا_مارون الراس_عيترون)
تدمير ثلاث آليات محملة بالمرتزقة في حجة و الجوف
منذ 2 ساعة
8 August، 2019
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