جولة لمدير عام الزراعة في مرفأ بيروت وضبط مخالفات

قام امس المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، بجولة كشف مفاجئ على مراكز الحجر الصحي الزراعي والبيطري التابعة لوزارة الزراعة في مرفأ بيروت، يرافقه رئيس مصلحة الحجر الصحي البيطري والتصدير والاستيراد يحيى خطار، رئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت جورج معلوف ورئيس مركز الحجر الصحي البيطري آلان الرامي والأطباء البيطريون والمهندسون الزراعيون والمساعدون الفنيون الموجودون في المرفأ.

واطلع لحود، وفق بيان، “على سير العمل، وأشرف على عمليات كشف على منتجات زراعية مصدرة ومستوردة نباتية وحيوانية تم ارسالها الى المختبرات المختصة لإجراء التحاليل المخبرية المطلوبة عليها.

كما تم رفض محضرات لحوم مجمدة غير مطابقة بسبب تلاعب الحرارة وصدر دجاج مجمد غير مطابق بسبب احتوائه على السالمونيلا ودوار الشمس لاحتوائه على Escherichia Coli وأرز لوجود نسب مرتفعة من المبيدات، وورق عريش مكبوس في الماء والملح لاحتوائه على المبيدات في احدى عشرة مادة وخشب لعدم معالجته بالحرارة”.

وأعلن لحود ان “وزارة الزراعة بتوجيهات من وزير الزراعة حسن اللقيس، صارمة في تطبيق القرارات التنظيمية من جهة احترام المواصفات والنوعية المحددة على الصادرات والواردات الزراعية النباتية والحيوانية لحماية المستهلك اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام