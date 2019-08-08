ابرز التطورات اليمنية اليوم

-مصرع مرتزقة وإسقاط طائرة تجسس للعدوان في كسر زحف بنجران
-نجران: إطلاق 4 صواريخ زلزال1على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة السديس وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان
-مصرع مرتزقة وتدمير آلية في كمائن قبالة نجران
-مصرع وجرح عشرات المرتزقة وإعطاب دبابة أبرامز في كسر زحف في جيزان
-جيزان: انفجار عبوة ناسفة بعدد من مرتزقة الجيش السعودي أثناء محاولة تسلل قبالة جبل قيس
-كسر زحف واسع للمرتزقة قبالة جيزان وإفشال محاولة تسلل بعسير
-عسير: عملية إغارة للمجاهدين على موقع لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب خلفت خسائر في صفوفهم
-اتساع رقعة الاشتباكات في عدن بين “قوات الحماية الرئاسية” المدعومة سعوديا والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، والقصف يطال منازل مواطنين
-حجة: تدمير آليتين لمرتزقة الجيش السعودي بعبوتين ناسفتين غرب حيران ومصرع وجرح من عليهما
المصدر: المسيرة