ابرز التطورات اليمنية اليوم

-مصرع مرتزقة وإسقاط طائرة تجسس للعدوان في كسر زحف بنجران

-نجران: إطلاق 4 صواريخ زلزال1على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة السديس وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان

-مصرع مرتزقة وتدمير آلية في كمائن قبالة نجران

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-جيزان: انفجار عبوة ناسفة بعدد من مرتزقة الجيش السعودي أثناء محاولة تسلل قبالة جبل قيس

-كسر زحف واسع للمرتزقة قبالة جيزان وإفشال محاولة تسلل بعسير

-عسير: عملية إغارة للمجاهدين على موقع لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب خلفت خسائر في صفوفهم

-اتساع رقعة الاشتباكات في عدن بين “قوات الحماية الرئاسية” المدعومة سعوديا والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، والقصف يطال منازل مواطنين

-حجة: تدمير آليتين لمرتزقة الجيش السعودي بعبوتين ناسفتين غرب حيران ومصرع وجرح من عليهما

المصدر: المسيرة