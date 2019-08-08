الحريري من بعبدا: الإجتماع كان إيجابياً والحلول باتت في آخرها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2019 - 17:10
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الاحتلال الصهيوني يعترف بمقتل أحد جنوده طعناً بمستوطنة غوش عتسيون بالضفة الغربية المحتلة
اعلام العدو: العملية مخطط لها وقد حصلت عند مدخل عوفر وهي النقطة الأكثر أماناً في غوش عتسيون
صحيفة هآرتس: مقاومون فلسطينيون نجحوا بأسر الجندي القتيل داخل سيارة قبل طعنه وإلقائه على جانب الطريق
الجهاد الإسلامي: عملية عتسيون البطولية والجريئة رد فعل طبيعي على إرهاب الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا ومقدساتنا
الخارجية الإيرانية: ندين اجراءات الحكومة البحرينية المعادية لإيران واحتضانها للاجتماعات المشبوهة والتحريضية
وزير الدفاع الإيراني: مشاركة العدو في التحالف العسكري الاميركي في المنطقة استفزاز يمكن أن يعود بتداعيات كارثية
القائد العام للحرس الثوري الإيراني: العدو يدرك أنّ أي حرب جديدة ستجعل وجود الكيان الصهيوني في مهب الخطر
واشنطن تطالب السفن التجارية التي تحمل العلم الأميركي بإرسال خط سيرها في الخليج للبحرية الأميركية والبريطانية
المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ينضم الى اجتماع الرئيسين عون والحريري في قصر بعبدا
لجنة الإعلام والإتصالات تعقد جلسة مخصصة لبحث قضية استئجار مبنى لشركة تاتش بقيمة 75 مليون دولار وسط بيروت
النائب طلال ارسلان: موقف الحزب التقدمي الاشتراكي ضعيف وأشبه بمهزلة وخالٍ من أي مضمون قضائي وقانوني دقيق
مصادر يمنية: الجيش واللجان الشعبية يصدون زحفاً لعناصر التحالف السعودي قبالة السديس بنجران ويوقعون قتلى وجرحى
قتلى وجرحى اثر مواجهات بين مسلحي "الحزام الأمني" المدعوم اماراتياً وقوات تابعة للرئيس اليمني الفار في عدن
رابطة علماء اليمن: نجرم ما يحصل في المحافظات الجنوبية من تهجير لأبناء المحافظات الشمالية
الخارجية السورية: نرفض بشكل قاطع ومطلق اتفاق الاحتلالين الاميركي والتركي حول ما يسمى بـ" المنطقة الآمنة"
الخارجية السورية: الاتفاق يشكل اعتداء على سيادة الأراضي السورية وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة
الجيش السوري يتابع عملياته العسكرية في ريف حماه الشمالي الغربي ويستعيد السيطرة على قرية الصخر وتل الصخر
سانا: جرح عدد من المدنيين بينهم طفلان باستهداف الارهابيين لريف اللاذقية بعدة قذائف صاروخية
نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن: ترامب تبنى علناً وبدون وازع الاستراتيجية السياسية المتمثلة بالكراهية والعنصرية
وزير خارجية باكستان: سنتخذ اجراءات سياسية واقتصادية ودبلوماسية ولا نسعى للخيار العسكري مع الهند
الأمين العام لحزب الله يتحدث في مهرجان "نصر وكرامة" الجمعة 16 آب الـ5 عصرا في مربع المواجهة والصمود (بنت جبيل_عيناثا_مارون الراس_عيترون)
الحريري من بعبدا: الإجتماع كان إيجابياً والحلول باتت في آخرها
منذ 11 mins
8 August، 2019
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