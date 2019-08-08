الخارجية الفلسطينية: زيارة نتنياهو الاستفزازية الى محافظة رام الله والبيرة والدعوات لضم الضفة “تقويض ممنهج لأية فرصة للسلام” – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2019 - 17:10

الخارجية الفلسطينية: زيارة نتنياهو الاستفزازية الى محافظة رام الله والبيرة والدعوات لضم الضفة “تقويض ممنهج لأية فرصة للسلام”

منذ 36 mins 8 August، 2019
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