التوتر مستمر في عدن بين جماعات تابعة لمنصور هادي ومسلحي “المجلس الانتقالي”

يستمر التوتر في مدينة عدن اليمنية بين جماعات تابعة لحكومة الرئيس الفار عبد ربه منصور منصور هادي ومسلحي ما يسمى “المجلس الانتقالي” المدعوم من قبل الامارات.

وأُفيد عن مصرع وجرح عدد من الاشخاص خلال اشتباكات بين الطرفين، وذلك عقب تشييع المدعو ابو اليمامة الذي قُتل الخميس الماضي خلال استهداف معسكر الجلاء من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية.

واعلن المجلس الانتقالي الجنوبي النفير العام لإسقاط قصر المعاشيق مقر حكومة هادي.

وعبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث عن قلقه من تصاعد اعمال العنف في عدن.

المصدر: قناة المنار