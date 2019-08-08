نتنياهو يضع حجر الأساس لبناء 650 وحدة استيطانية في “بيت ايل” قرب رام الله

وضع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حجر الزاوية لبناء 650 وحدة استيطانية في مستوطنة “بيت ايل” شمال البيرة في الضفة الغربية. وقال نتنياهو خلال زيارته للمستوطنة “لقد تعهدت ببناء مئات الوحدات الاستيطانية هنا واليوم نحن نطبق ما تعهدنا به فهدفنا ترسيخ الاستيطان هنا وضمان السيادة على الاراضي” في اشارة الى الضفة المحتلة.

وتابع “اليوم قُتل جندي اسرائيلي من خيرة ابنائنا واسرته ضحت بالماضي من اجل ارض “اسرائيل” ، والفلسطينيون يريدون اقتلاعنا من هنا، وهم يريدون تدميرنا ونحن نبني وايدينا ستعتقل قتلة الجندي”.

وكان جندي إسرائيلي قُتل في عملية بطولية نفذها مقاومون في “مستوطنة غوش عتصيون” القريبة من بيت لحم والخليل بالضفة المحتلة.

المصدر: فلسطين اليوم