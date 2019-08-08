الهند تعرب عن أسفها لقرار باكستان تخفيض العلاقات الدبلوماسية معها

أعربت وزارة الخارجية الهندية الخميس، عن أسفها لقرار باكستان تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي في العلاقات مع الهند، رداً على إلغاء الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير، وتدعو إسلام أباد لمراجعته. وجاء في بيان وزارة الخارجية “تعرب حكومة الهند عن أسفها للخطوات التي أعلنتها باكستان بالأمس، وتدعوها إلى إعادة النظر فيه من أجل الحفاظ على قنوات فعالة للاتصالات الدبلوماسية”. وكان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، قد أعلن أمس الأربعاء أن بلاده، ورداً على قرار الهند حول كشمير، قررت سحب دبلوماسييها من نيودلهي وطرد دبلوماسيي الهند من أراضيها. هذا وكانت الهند قد ألغت الإثنين الماضي، في تحرك لبسط السيطرة على جامو وكشمير، الذي تطالب باكستان والصين بحقوق فيه، بندا دستوريا متعلقا بهذه الولاية كان يتيح لها سن قوانينها الخاصة بها.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية