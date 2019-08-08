الجهاد الاسلامي: عملية عتصيون البطولية رد فعل طبيعي على إرهاب الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2019 - 11:41
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الاحتلال الصهيوني يعترف بمقتل احد جنوده طعناً بمستوطنة غوش عتسيون بالضفة الغربية المحتلة
الجهاد الإسلامي: عملية عتسيون البطولية رد فعل طبيعي على إرهاب الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا ومقدساتنا
وزارة الصحة اليمنية: أكثر من 350 ألف مريض يحتاجون للسفر لتلقي العلاج من مختلف الأمراض السرطانية وغيرها
وزير النقل اليمني: مطار صنعاء تحول بعد 3 سنوات من إغلاقه إلى مطار للطائرات الأممية لنقل موظفيها أو علاجهم فقط
القوة الصاروخية اليمنية تستهدف بصاروخ بدرF الباليستي تجمعات للجيش السعودي في منطقة الموسم بجيزان
مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين: صد النظام السعودي اليمنيين عن البيت الحرام موجب لعذاب الله
العلامة شرف الدين: النظام الذي يطبع مع "إسرائيل" ويجلب الفجور إلى أرض الحرمين منزوعة ولايته على البيت الحرام
قتلى وجرحى اثر مواجهات بين مسلحي "الحزام الأمني" المدعوم اماراتياً وقوات تابعة للرئيس اليمني الفار في عدن
رابطة علماء اليمن: نجرم ما يحصل في المحافظات الجنوبية من تهجير لأبناء المحافظات الشمالية
الخارجية الإيرانية: ندين اجراءات الحكومة البحرينية المعادية لإيران واحتضانها للاجتماعات المشبوهة والتحريضية
الخارجية الإيرانية: مشاركة "إسرائيل" في تحالف لأمن الملاحة في الخليج خدعة هدفها المزيد من التطبيع
واشنطن تطالب السفن التجارية التي تحمل العلم الأميركي بإرسال خط سيرها في الخليج للبحرية الأميركية والبريطانية
الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدتي الأربعين والزكاة بريف حماة الشمالي بعد معارك عنيفة مع الإرهابيين
أنقرة وواشنطن تتوصلان لاتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا وإدارة إنشاء "المنطقة الآمنة" شمالي سوريا
الخارجية السورية: نرفض بشكل قاطع ومطلق اتفاق الاحتلالين الاميركي والتركي حول ما يسمى بـ" المنطقة الآمنة"
الخارجية السورية: الاتفاق يشكل اعتداء على سيادة الأراضي السورية وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة
نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن: ترامب تبنى علناً وبدون وازع الاستراتيجية السياسية المتمثلة بالكراهية والعنصرية
عضو ديمقراطي في الكونغرس الأميركي: الناجون في إطلاق النار في "إل باسو" بتكساس لا يريدون من ترامب أن يزورهم
الخارجية الأميركية: بومبيو بحث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الحاجة الى تعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة
باكستان تطرد السفير الهندي في اسلام أباد وتعلق التبادل التجاري مع الهند وتقول إنها سترفع قضية كشمير إلى مجلس الأمن
الأمين العام لحزب الله يتحدث في مهرجان "نصر وكرامة" الجمعة 16 آب الـ5 عصرا في مربع المواجهة والصمود (بنت جبيل_عيناثا_مارون الراس_عيترون)
الجهاد الاسلامي: عملية عتصيون البطولية رد فعل طبيعي على إرهاب الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا
منذ 32 mins
8 August، 2019
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