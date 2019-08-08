الجهاد الاسلامي: عملية عتصيون البطولية رد فعل طبيعي على إرهاب الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2019 - 11:41

الجهاد الاسلامي: عملية عتصيون البطولية رد فعل طبيعي على إرهاب الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا

منذ 32 mins 8 August، 2019
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