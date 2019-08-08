سامسونغ تخترع عدسات لاصقة للعين تلتقط الصور والفيديو

قالت شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية، إنها تعمل على تطوير عدسات لاصقة يمكنها تسجيل وعرض الصور والفيديوهات.

وأعلنت الشركة أنها قدمت ابتكارها لمكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، وهو تطوير عدسة لاصقة مزودة بكاميرا خفية تستطيع تسجيل الفيديو والتقاط الصور، بينما يرتديها المستخدم، بحسب ما نشره تقرير لصحيفة “ديلي ميل”.

تحتوي العدسة الجديدة على مستشعرات للحركة، ما يمنح المستخدم إمكانية التحكم في وظائفها باستخدام حركات العين المختلفة، مثل الرمش أو النظر للأعلى.

وأشارت الشركة إلى أن العدسات اللاصقة ستكون قادرة على تلقي الأوامر من خلال هوائي مدمج بها، وعرض الفيديو أمام عين المستخدم مباشرة.

وأشار تقرير “ديلي ميل” إلى أن هذه العدسات من المتوقع أن تكون أعلى كفاءة بالمقارنة بنظارات غوغ في تكنولوجيا الواقع المعزز (AR)، إذ يمكن مع نظارات “غوغل” أن تنزلق النظارات بسهولة أو أن ينظر المستخدم أعلى أو أسفل الإطار، ولكن مع العدسات اللاصقة، لا توجد هذه المشاكل.

ويتوقع أيضا أن تكون تلك العدسات قادرة على تلقي الأوامر من خلال هوائي مدمج بها، وعرض الفيديو أمام عين المستخدم مباشرة.

المصدر: سبوتنيك