#الخارجية_السورية: الشعب السوري وجيشه الذي دافع عن سورية ضد مجموعات الإرهاب التكفيري وداعميه أكثر تصميماً وإصراراً على بذل الغالي والنفيس للحفاظ على وحدة وسلامة ترابه الوطني (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2019 - 11:40

#الخارجية_السورية: الشعب السوري وجيشه الذي دافع عن سورية ضد مجموعات الإرهاب التكفيري وداعميه أكثر تصميماً وإصراراً على بذل الغالي والنفيس للحفاظ على وحدة وسلامة ترابه الوطني (سانا)

منذ 56 mins 8 August، 2019
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