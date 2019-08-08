#الخارجية_السورية: سوريا تعرب عن رفضها القاطع للاتفاق الذي أعلن عنه الاحتلالان الأميركي والتركي حول ما يُسمى (المنطقة الآمنة) والذي يشكل اعتداءً فاضحاً على سيادة ووحدة أراضي سوريا وانتهاكاً سافراً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2019 - 11:41

#الخارجية_السورية: سوريا تعرب عن رفضها القاطع للاتفاق الذي أعلن عنه الاحتلالان الأميركي والتركي حول ما يُسمى (المنطقة الآمنة) والذي يشكل اعتداءً فاضحاً على سيادة ووحدة أراضي سوريا وانتهاكاً سافراً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 8 August، 2019
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