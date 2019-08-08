#الهند تعرب عن أسفها لقرار #باكستان تخفيض العلاقات الدبلوماسية وتدعو إسلام أباد لإعادة النظر فيه (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2019 - 11:41

#الهند تعرب عن أسفها لقرار #باكستان تخفيض العلاقات الدبلوماسية وتدعو إسلام أباد لإعادة النظر فيه (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 8 August، 2019
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