الاحتلال الصهيوني يعترف بمقتل أحد جنوده طعنا ليلة امس في مستوطنة غوش عتسيون في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2019 - 08:29
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الاحتلال الصهيوني يعترف بمقتل احد جنوده طعناً بمستوطنة غوش عتسيون بالضفة الغربية
وزارة الصحة اليمنية: أكثر من 350 ألف مريض يحتاجون للسفر لتلقي العلاج من مختلف الأمراض السرطانية وغيرها
الاحتلال الصهيوني يعترف بمقتل أحد جنوده طعنا ليلة امس في مستوطنة غوش عتسيون في الضفة الغربية
منذ 32 mins
8 August، 2019
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