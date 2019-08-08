الاحتلال الصهيوني يعترف بمقتل أحد جنوده طعنا ليلة امس في مستوطنة غوش عتسيون في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2019 - 08:29

الاحتلال الصهيوني يعترف بمقتل أحد جنوده طعنا ليلة امس في مستوطنة غوش عتسيون في الضفة الغربية

منذ 32 mins 8 August، 2019
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