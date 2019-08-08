تتابعون بعد قليل على موقع المنار نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية – الدورة الاستثنائية – 2019 – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 8 2019 - 00:45
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
07 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
وزارة الصحة اليمنية: أكثر من 350 ألف مريض يحتاجون للسفر لتلقي العلاج من مختلف الأمراض السرطانية وغيرها
وزير النقل اليمني: مطار صنعاء تحول بعد 3 سنوات من إغلاقه إلى مطار للطائرات الأممية لنقل موظفيها أو علاجهم فقط
القوة الصاروخية اليمنية تستهدف بصاروخ بدرF الباليستي تجمعات للجيش السعودي في منطقة الموسم بجيزان
مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين: صد النظام السعودي اليمنيين عن البيت الحرام موجب لعذاب الله
العلامة شرف الدين: النظام الذي يطبع مع "إسرائيل" ويجلب الفجور إلى أرض الحرمين منزوعة ولايته على البيت الحرام
قتلى وجرحى اثر مواجهات بين مسلحي "الحزام الأمني" المدعوم اماراتياً وقوات تابعة للرئيس اليمني الفار في عدن
السفير البريطاني في اليمن يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في عدن ويقول إنه من غير المقبول تهجير يمنيي الشمال
المبعوث الأممي إلى اليمن يعرب عن قلقه الشديد إزاء التصعيد العسكري في عدن
الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدتي الأربعين والزكاة بريف حماة الشمالي بعد معارك عنيفة مع الإرهابيين
أنقرة وواشنطن تتوصلان لاتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا وإدارة إنشاء "المنطقة الآمنة" شمالي سوريا
السفارة الأميركية في لبنان تتدخل بشكل علني في الشأن اللبناني: استغلال حادث قبرشمون لتعزيز أهداف سياسية "أمر مرفوض"
السفارة الأميركية: واشنطن تدعو السلطات اللبنانية للتعامل مع الحادث بطريقة تحقق العدالة دون تأجيج النعرات بخلفيات سياسية
جبران باسيل: لن نستأذن أحدا لندخل إلى بيوتنا في الجبل ولن نسمح بالاقطاعيات السياسية ومن واجب الجيش حمايتنا
الخارجية اللبنانية تعلن عن نجاح جهودها في اطلاق سراح المواطن حسين محمود ياسين الذي كان موقوفاً في اوغندا
المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: مقاومة الشعب جعلت العقوبات الامريكية على ايران عديمة الاثر
مندوب ايران في المكتب الاوروبي للأمم المتحدة في جنيف: فرض العقوبات ضد ظريف اعتداء غير مسبوق على الدبلوماسية الدولية
وزير الخارجية الإيراني: الكيان الصهيوني يحتل فلسطين منذ 70 عاما وواشنطن تتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان التي يقوم بها
وزير الخارجية البريطاني: نرغب بخفض التوتر مع الخليج ونرغب في الاستمرار بالاتفاق النووي مع إيران
وزير الخارجية الأميركي: خطر الإرهاب عالمي ونحن فخورون بما حققناه في قتال داعش ونعمل على التصدي لتهديد الإرهاب
المخابرات السودانية: التحقيقات بشأن المحاولة الانقلابية الأخيرة شارفت على الانتهاء وسيتم تقديم المدانين للمحاكمة
مساعد وزير الخارجية الأميركي: نركز على مساعدة الشعب السوداني والسودان سيبقى على لائحة الدول الراعية للإرهاب
مواطن فلسطيني يتقدم بشكوى ضد عناصر من الشرطة الإسرائيلية اقتحموا منزله وفتشوه في سياق تصوير مشهد تمثيلي
أمين عام الناتو يقول أن تركيا ستبقى عضوا مهما في الحلف رغم شرائها لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية "إس-400"
باكستان تطرد السفير الهندي في اسلام أباد وتعلق التبادل التجاري مع الهند وتقول إنها سترفع قضية كشمير إلى مجلس الأمن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها على وضع 36 مهاجرا من ساحل العاج كانت السلطات التونسية قد نقلتهم الى حدودها مع ليبيا
الشرطة البريطانية تقول إنها لا تملك أدلة تدين السلطات الروسية فيما يتعلق بقضية تسميم سكريبال وابنته عام 2018
عضو ديمقراطي في الكونغرس الأميركي: الناجون في إطلاق النار في "إل باسو" بتكساس لا يريدون من الرئيس ترامب أن يزورهم
الذهب يسجل أعلى مستوى له منذ 6 سنوات متخطياً حاجز 1500 $ للأونصة
الأمين العام لحزب الله يتحدث في مهرجان "نصر وكرامة" الجمعة 16 آب الـ5 عصرا في مربع المواجهة والصمود (بنت جبيل_عيناثا_مارون الراس_عيترون)
تتابعون بعد قليل على موقع المنار نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية – الدورة الاستثنائية – 2019
منذ 42 mins
8 August، 2019
التعليقات
ذات صلة
نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية – الدورة الاستثنائية – 2019
الدفاع الروسية: احتدام حاد للأوضاع في منطقة خفض التصعيد في إدلب
الأمم المتحدة تحذر تل أبيب من ضم الضفة الغربية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}