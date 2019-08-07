أردوغان: تركيا لن تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن بلاده “لم ولن تعترف بضم روسيا غير الشرعي لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، وقال “مواصلة أبناء جلدتنا لوجودهم في وطنهم الأم التاريخي القرم، وحماية هويتهم وثقافتهم، وضمان حقوقهم الأساسية وحرياتهم، ستبقى أولوية بالنسبة لنا”. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، في العاصمة أنقرة.

وفي الشأن السوري، قال الرئيس التركي إن تركيا اتخذت مع الأمريكيين قرارا بإقامة مركز عمليات من أجل إنشاء ممر سلام في سوريا. وأشار أردوغان، إلى أنه كانت هناك فترة مباحثات لمدة ثلاثة أيام مع الوفد العسكري الأمريكي بخصوص ممر السلام بسوريا، وأن تلك المباحثات سارت بشكل إيجابي. وقال: “اتخذنا مع الأمريكيين قرارًا بإقامة مركز عمليات”. وأوضح الرئيس التركي “سيتم البدء بإنشائه (ممر السلام) مع إقامة مركز العمليات مع الأمريكيين”.

المصدر: وكالة الأناضول