هذا ما تَسبب به اغلاق العدوان لـ #مطار_صنعاء..

ذكرت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية أن استمرار إغلاق العدوان لمطار صنعاء الدولي تسبب في وفاة أكثر من 42 ألف مريض عجزوا عن السفر الى الخارج لتلقي العلاج.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على إغلاق مطار صنعاء الدولي إن أكثر من 350 الف مريض يحتاجون للسفر لتلقي العلاج من المصابين بمختلف الأمراض السرطانية وغيرها عوضا عن جرحى العدوان من الأطفال والنساء والرجال.

وأوضح البيان أن إغلاق مطار صنعاء أدى إلى اختفاء عدد كبير من الأدوية الهامة المنقذة للحياة سواء من مخازن الوزارة او السوق التجارية.

وأشارت الوزارة في بيانها الى أن الأدوية التي انتهت نتيجة إغلاق مطار صنعاء تحتاج لظروف خاصة جدا للنقل من تبريد وسرعة توصيل لا يتسنى إلا عبر مطار صنعاء.

الوزارة استنكرت بشدة استمرار إغلاق مطار صنعاء رغم أن المطار مهيأ لاستقبال كل الطائرات المدنية وطائرات الأمم المتحدة ومنظماتها والمنظمات الدولية شاهدة على ذلك.

وحمّلت الوزارة دول العدوان بقيادة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية كل تبعات هذا الحصار سواء كانت خسائر بشرية أو مادية.

المصدر: المسيرة