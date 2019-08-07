وزير الخارجية الاميركي: الولايات المتحدة تعود إلى طاولة المفاوضات مع كوريا الشمالية في الأسبوعين المقبلين (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2019 - 23:05

وزير الخارجية الاميركي: الولايات المتحدة تعود إلى طاولة المفاوضات مع كوريا الشمالية في الأسبوعين المقبلين (سبوتنيك)

منذ 48 mins 7 August، 2019
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