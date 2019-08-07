الرئيس الفيلبيني: لن نسمح بنشر صواريخ أمريكية على أراضينا (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2019 - 23:05

الرئيس الفيلبيني: لن نسمح بنشر صواريخ أمريكية على أراضينا (روسيا اليوم)

منذ 51 mins 7 August، 2019
أخبار موقع المنار

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