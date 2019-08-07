البحرين: مواجهات في بلدتي #أبوصيبع⁩ و #الشاخورة⁩ وفاءً للشهداء واحتجاجا على المداهمات (تيار الوفاء) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2019 - 23:05

البحرين: مواجهات في بلدتي #أبوصيبع⁩ و #الشاخورة⁩ وفاءً للشهداء واحتجاجا على المداهمات (تيار الوفاء)

منذ 53 mins 7 August، 2019
أخبار موقع المنار

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