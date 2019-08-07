وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية: نحمل دول العدوان بقيادة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تبعات حصار #مطار_صنعاء سواء كانت خسائر بشرية أو مادية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2019 - 23:05

وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية: نحمل دول العدوان بقيادة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تبعات حصار #مطار_صنعاء سواء كانت خسائر بشرية أو مادية

منذ 2 ساعة 7 August، 2019
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