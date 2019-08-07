رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل: ستسمعون الكثير من الانتقادات ممن لديهم قصور بنوها من أموال الخارج – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2019 - 21:22
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السفارة الأميركية في لبنان تتدخل بشكل علني في الشأن اللبناني: استغلال حادث قبرشمون لتعزيز أهداف سياسية "أمر مرفوض"
السفارة الأميركية: واشنطن تدعو السلطات اللبنانية للتعامل مع الحادث بطريقة تحقق العدالة دون تأجيج النعرات بخلفيات سياسية
الرئيس ميشال عون: من يرفض العدالة يرفض المجتمع الذي لا يمكنه العيش بالفوضى والمخالفات ستقمع والقضاء يملك صلاحية العقاب
الرئيس نبيه بري في الأربعاء النيابي: أطفأت محركاتي بما خص قضية قبرشمون اقتناعاً مني بأنّ التصعيد والتوتر لا يخدم البلد
الرئيس بري عن حادثة قبرشمون: ما زلت مؤمناً بضرورة إجراء مصالحة شاملة كاملة مع إسقاطات وعقد جلسات حكومية
الرئيس بري: لا يجب طرح قضية قبرشمون على جلسات الحكومة في حال حصلت إلا إذا تم التوافق عليها مسبقاً
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القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً باليستياً من نوع "بدرF" على معسكر للجيش السعودي في رجلاء بنجران وتوقع قتلى وجرحى
مقتل وجرح أعداد كبيرة من قوى العدوان في هجوم نوعي للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقعها في جبهة مريس بالضالع
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: الأعداء فشلوا في تحقيق هدفهم الرئيسي من الحظر وهو إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية
الشيخ روحاني: رغم الظروف الصعبة التي نمر بها إلا أن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار
القائد العام لقوات الحرس الثوري الإسلامي في إيران: سنرد بحزم على أي اعتداء
وزير الخارجية الإيراني في مراسم حقوق الإنسان الإسلامية والكرامة الإنسانية: الأموال لم تجلب الأمن للسعودية واستخدمت ضدها
الحكومة اليابانية تنفي حصول أي حديث بين رئيس الوزراء شينزو آبي ووزير الحرب الأميركي حول التحالف البحري بالشرق الأوسط
قوات العدو تعتدي على حراس المسجد الأقصى وتعتقل أحدهم إضافة إلى شاب فلسطيني من القدس المحتلة
مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: نقل الأسير بسام السايح إلى العناية المركزة بعد تدهور خطير طرأ على صحته
الجيش السوري يواصل عملياته بريف حماة الشمالي الغربي ويبسط سيطرته على قرية الزكاة بعد مواجهات مع إرهابيي جبهة النصرة
الجيش السوري يتصدى لهجوم للإرهابيين باتجاه الزكاة - حصرايا بريف حماة الشمالي ويوقع في صفوفهم قتلى وجرحى
المرصد المعارض يقر بمقتل 18 مسلّحاً بنيران الجيش السوري في ريف حماة الشمالي الغربي
شهداء جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مركز اتصالات القحطانية شرق القامشلي بريف الحسكة الشمالي الشرقي
الحشد الشعبي العراقي يختتم مهامه في المرحلة الثالثة من عمليات إرادة النصر بعد يومين من انطلاقها
الحشد الشعبي يعلن تطهير مناطق شمال المقدادية وشمال جلولاء وخانقين في ديالى وجنوب الموصل ومناطق أخرى في نينوى
مجلس شورى حركة النهضة التونسية يقرر ترشيح عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية المقررة منتصف أيلول/سبتمبر المقبل
وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي يستقيل من منصبه بعد ترشحه لانتخابات الرئاسة المبكرة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: سنهزم جماعات الإرهاب باستكمال مخطط إعادة بناء مصر
أفغانستان: مقتل 14 شخصاً على الأقل وإصابة 145 جراء هجوم بسيارة مفخخة استهدف مركزاً للشرطة غرب كابول وتبنته طالبان
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يعلن أنّ إطلاق الصواريخ الأخيرة من قبل بيونغ يانغ يشكل تحذيراً لواشنطن وسيول
الأمين العام لحزب الله يتحدث في مهرجان "نصر وكرامة" الجمعة 16 آب الـ5 عصرا في مربع المواجهة والصمود (بنت جبيل_عيناثا_مارون الراس_عيترون)
رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل: ستسمعون الكثير من الانتقادات ممن لديهم قصور بنوها من أموال الخارج
منذ 15 mins
7 August، 2019
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