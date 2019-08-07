رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل: ستسمعون الكثير من الانتقادات ممن لديهم قصور بنوها من أموال الخارج – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2019 - 21:22

رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل: ستسمعون الكثير من الانتقادات ممن لديهم قصور بنوها من أموال الخارج

منذ 15 mins 7 August، 2019
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