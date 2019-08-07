#وزير_الخارجية_البريطاني: نرغب في الاستمرار في #الاتفاق_النووي مع ايران ونزع فتيل التوتر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2019 - 21:22

#وزير_الخارجية_البريطاني: نرغب في الاستمرار في #الاتفاق_النووي مع ايران ونزع فتيل التوتر

منذ 30 mins 7 August، 2019
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