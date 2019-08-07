الشرطة الأمريكية تخلي مقر صحيفة “يو أس أيه توداي” في فرجينيا بعد أنباء عن وجود مسلح بالمبنى – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2019 - 21:22

الشرطة الأمريكية تخلي مقر صحيفة “يو أس أيه توداي” في فرجينيا بعد أنباء عن وجود مسلح بالمبنى

منذ 51 mins 7 August، 2019
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الشرطة قامت بإخلاء مقر صحيفة “يو أس أي توداي” في بلدية ماكلين بولاية فرجينيا بضواحي العاصمة واشنطن بعد أنباء عن وجود مسلح داخل المبنى.يو أس أيه توداييو أس أيه توداي

وذكرت شرطة مقاطعة فيرفاكس، التي تضم البلدية المذكورة، عبر حسابها على “تويتر”، اليوم الأربعاء: “نتعامل مع تقارير عن وجود رجل مسلح داخل مجمع “غانيت”… في ماكلين”.

وأكدت الشرطة أن عناصرها يعملون على إخلاء المبنى، ولم يتم العثور على أي دليل على أعمال عنف أو إصابات حتى الآن.

ودعت الشرطة السكان إلى الابتعاد عن تلك المنطقة.

المصدر: وكالات

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