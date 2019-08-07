الجيش: 3 زوارق معادية خرقت المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 6/8/2019 عند الساعة 15.45، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 350 مترا ولمدة 15 دقيقة.

وعند الساعة 15.47، أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 350 مترا، ولمدة 12 دقيقة.

وعند الساعة 18.36، أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 450 مترا، ولمدة 4 دقيقة.

وتجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام