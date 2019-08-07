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August 7 2019 - 19:34

السفارة الأمريكية: التوصل لاتفاق مع أنقرة على إنشاء مركز عمليات لإدارة المنطقة الآمنة شمال سوريا

منذ 19 mins 7 August، 2019
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلنت السفارة الأمريكية في تركيا أن مفاوضين من كل من واشنطن وأنقرة اتفقوا على إنشاء مركز عمليات في تركيا لتنسيق وإدارة الجهود الرامية إلى إنشاء المنطقة الآمنة في شمال سوريا.

وجاء في بيان صدر عن السفارة الأمريكية في أنقرة اليوم الأربعاء: “أجرى وفدان عسكريان أمريكي وتركي، في الفترة من 5 إلى 7 أغسطس 2019، اجتماعات في مقر وزارة الدفاع التركية لمناقشة خطط لتنسيق الجهود بشأن إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا”.

وأضاف البيان أن العسكريين الأمريكيين والأتراك اتفقوا على التنفيذ السريع للتدابير الأولية لمعالجة المخاوف الأمنية لتركيا، إضافة إلى إنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا في أقرب وقت ممكن لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة.

وأكد العسكريون على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتمكين اللاجئين السوريين من العودة إلى بلدهم من أجل أن تصبح المنطقة الآمنة “ممرا للسلام” حسب البيان.

المصدر: وكالات

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