وزارة الأوقاف اليمنية: السعودية تفرض قيودا على حج اليمنيين

أفادت وزارة الأوقاف اليمنية اليوم الأربعاء أن السعودية رفضت الرد على خطابات الوزارة فيما يتصل بتسهيل حج اليمنيين أو تسيير رحلات جوية للحجاج.

وأدانت حكومة الإنقاذ الوطنية القيود التي فرضها النظام السعودي على الحجاج اليمنيين.

وأوضح مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين أن صد النظام السعودي لليمنيين عن البيت الحرام موجب لعذاب الله.

وقال شرف الدين في اتصال مع قناة المسيرة إنه يتوجب على علماء الأمة قول الحق فيما يتصل بتسييس آل سعود للحج والظلم الذي ينزلونه بالشعب اليمني عدوانا وحصارا منذ 5 أعوام.

وأكد أن النظام الذي يوالي اليهود ويطبع مع إسرائيل ويجلب الفجور إلى أرض الحرمين ويسجن العلماء منزوعة ولايته على البيت الحرام بنص القرآن، في إشارة إلى عدم كفاءة النظام السعودي في إدارة الحرمين الشريفين.

ولفت العلامة شمس الدين إلى أن تسييس الحج ورقة عقاب يشهرها النظام السعودي بوجه من يخالفه في اليمن وفلسطين والعراق وليبيا.

وكان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي دعا في كلمته في حفل اختتام المراكز الصيفية النظام السعودي إلى مراجعة حساباته في التعامل مع مسألة الحج وعدم فرض قيود على المسلمين لأسباب سياسية، مشيرا إلى أن المملكة تثبت يوما بعد يوم عدم جدارتها لإدارة الحج.

المصدر: المسيرة