سفارة واشنطن تصدر بياناً تدخلياً حول ملف قبرشمون

في بيان تدخلي بالشؤون اللبنانية وبشأن حادث امني حساس وملف امني وقضائي، وبعيدا عن الاعراف الدبلوماسية، تناولت سفارة واشنطن في بيروت حادثة قبرشمون، وجاء في البيان أن “أي محاولة لاستغلال الحادث المأسوي الذي وقع في قبرشمون في 30 حزيران الماضي بهدف تعزيز أهداف سياسية، يجب أن يتم رفضها”. واضاف البيان “لقد عبَّرت الولايات المتحدة بعبارات واضحة للسلطات اللبنانية عن توقعها أن تتعامل مع هذا الأمر بطريقة تحقق العدالة دون تأجيج نعرات طائفية ومناطقية بخلفيات سياسية” واعلن “دعم الولايات المتحدة المراجعة القضائية العادلة والشفافة دون أي تدخل سياسي”.

المصدر: الوكالة الوطنية + موقع المنار