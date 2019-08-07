الوزيرة الحسن بحثت مع مسؤول البنك الدولي في تعزيز قدرات البلديات

استقبلت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن رئيس الندوة الاقتصادية في لبنان رفيق زنتوت، في حضور النائب السابق سليم دياب. وتم التداول في شؤون تتعلق بالواقع الاقتصادي والتنموي في ظل التطورات السياسية الحاصلة على الساحة اللبنانية.

ثم التقت الوزيرة الحسن وفدا من البنك الدولي في لبنان برئاسة ساطع ارناؤوط. وتم البحث في مشروع دعم قدرات عدد من البلديات من أجل تعزيز الاستثمارات والادارة المالية التابعة لهذه البلديات، وتحضير البيئة المواتية لمشاركة القطاع الخاص في هذه الاستثمارات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام